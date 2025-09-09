Самый дорогой тур в Турцию обошелся россиянам в 34 миллиона

Самый дорогой тур лета 2025 года был продан за 34 миллиона рублей — такую сумму заплатила группа из шести человек за месячный отдых в Турции. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, речь идет о размещении гостей на вилле в комплексе Max Royal.
«Самый дорогой тур в выездном туризме на шесть человек на месяц с лишним на вилле в комплексе Max Royal (Турция) — 34 миллиона рублей», — заявила Ломидзе. Ее слова передает ТАСС.
Эксперт также добавила, что во внутреннем туризме максимальная стоимость тура составила 4,3 миллиона рублей: семья из четырех человек провела восемь дней на Байкале, при этом стоимость перелета в сумму тура не входила. Кроме того, руководитель ассоциации рассказала о самом дорогом предложении для иностранных туристов. Так, катание на танках для гостей из арабских стран стоило 31 тысячу долларов на человека.
Дополнительную статистику стоимости летних путешествий сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин. По его данным, самое дорогое бронирование отеля в России через онлайн-сервисы этим летом составило 401 тысячу рублей — за такую сумму трое взрослых и ребенок проживали четыре ночи в люксе пятизвездочного отеля в горном кластере Сочи. Самое дорогое зарубежное бронирование через агрегаторы, по сведениям Брагина, было совершено на сумму 2,5 миллиона рублей: семья из двух взрослых и трех детей провела 20 дней в пятизвездочном отеле Антальи.
Ранее аналитики приложения Blink сообщили, что среди молодежи из европейских регионов России наиболее востребованными направлениями для отдыха оказались Турция и Абхазия. В то же время молодые жители Дальнего Востока чаще отдавали предпочтение Китаю, передает 360.ru. Среди молодежи Москвы и Санкт-Петербурга до 30% отдыхающих выбрали Турцию, причем помимо традиционных курортов спросом пользовались такие города, как Аксу и Кумкой. Абхазию в качестве места отпуска выбрали 16% молодых москвичей и 14% их сверстников из северной столицы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.