17:34 26 января 2018 0

Памфилова прокомментировала информацию об отказе Гордон участвовать в выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова ждет объяснений от журналистки Екатерины Гордон, которая сняла свою кандидатуру с президентских выборов. Такое решение кажется председателю ЦИК нелогичным.

«Появилась такая странная информация в СМИ, где Гордон говорит, что не хочет быть участником фарса и не хочет быть участником шоу. Странно, до этого она участвовала, никаких препятствий не было, подписи собрала. Если уж участвовать в шоу и фарсе, то в наиболее интересной части надо участвовать. Логики не вижу», — цитирует Памфилову «Национальная служба новостей». Она также отметила, что ждет Екатерину Гордон в Центризбиркоме, чтобы узнать о причине такого поступка от нее самой.

«Я сама была первой женщиной, которая баллотировалась в президенты. Я пробивала лбом эту стену непонимания, неприятия, что женщина — президент… Я очень высоко ценю свой один процент, потом получала огромное количество писем, многих женщин это воодушевило на более активное участие в политике», — поделилась Памфилова, ее слова приводят РИА «Новости». Глава ЦИК подчеркнула, что всегда положительно оценивала стремление женщин заявить о себе в политике.

Гордон 26 января заявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на выборы президента, сообщал портал Nation News. При этом она уже собрала необходимые для регистрации 100 тысяч подписей. По информации RT, в ЦИК пока не получали официальной информации, подтверждающей отказ журналистки далее участвовать в предвыборной гонке.