00:21 29 января 2018 3

Пользователи сети уже окрестили московскую школьницу «преемницей Шурыгиной» Фото: depositphotos.com © URA.RU

История о школьнице из Москвы, вступившей в интимную связь с пятью сверстниками, привела к бурным обсуждениям в Сети. Интернет-пользователи в попытке разобраться, кто в этой ситуации является пострадавшим, обвиняют всех подряд: от непосредственных участников скандала до телеведущего Андрея Малахова.

Видео с рассказом об изнасилованной школьнице набрало в паблике Mash более миллиона просмотров и почти полторы тысячи гневных комментариев. Пользователи Сети негодуют по разным причинам: кого-то возмущает поведение школьницы, кто-то шокирован отношением к ситуации мамы жертвы. Есть и те, кто обвиняет «насильников» в глупости и неспособности учиться на чужих ошибках. При этом юную жертву уже окрестили «преемницей Шурыгиной». «Она не знает разницу между косинусом и синусом, но знает, как увести твоего батю из семьи», «Конечно, на эту Шурыгину насмотрятся по „Первому каналу“», «Вот так мамаша, попросила не наказывать насильников по причине аморальности своей дочери!», — пишут разгневанные пользователи.

Многие также обвинили федеральные каналы в пропаганде неприемлемого поведения среди школьников. Больше всего досталось программе «Пусть говорят» на «Первом канале» и ее бывшему ведущему Андрею Малахову, вынесших обсуждение секс-скандала вокруг Дианы Шурыгиной на всероссийский уровень. «Малахов уже считает, сколько денег на этом заработает», «Ждем 100500 выпусков „Пусть Говорят“ про каждого участника оргии», — иронизируют комментаторы.

Между тем, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил немедленно проверить информацию о групповом «изнасиловании» школьницы. «Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства затребовать указанные материалы, тщательно их изучить, обеспечить полное и объективное расследование произошедшего и принятие законного процессуального решения», — цитирует Life слова официального представителя СКР Светланы Петренко.

Ранее стало известно, что мать «потерпевшей» хочет отказаться от дочери. Отчим одного из «насильников» рассказал журналистам, что женщина не может построить из-за девочки свою личную жизнь. По его словам, сама школьница вовсе не против такого решения матери.

Инцидент, напомним, произошел на юго-востоке Москвы. Сначала, по слухам, девочка занялась любовью с двумя школьниками на лестничной клетке, а позже не отказала еще троим парням. Узнав о произошедшем, мать обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, но после того, как стали известны подробности случившегося, женщина отказалась от обвинения. Следствие также согласилось с тем, что секс произошел по согласию всех участников.