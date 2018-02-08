Мужчина выиграл в лотерею миллион долларов и покончил с собой

Житель Таиланда Джиравут Понгфан выиграл в лотерею 1,3 млн долларов, но после вечеринки по этому случаю потерял счастливый билет. Мужчина не смог оправиться от потери и через несколько часов свел счеты с жизнью.
Джиравут Понгфан за день до своей гибели решил отпраздновать выигрыш вместе с семьей и друзьями, пишет Life.ru. По словам его знакомых, таец был вне себя от счастья и уже планировал свое будущее с учетом новых финансовых возможностей, так что пропажа билета сильно потрясла его. Мужчина оставил предсмертную записку со словами: «Мне очень жаль. Пожалуйста, не запугивайте мою семью. Я на самом деле выиграл в лотерею».
Для того чтобы увеличить свои шансы на выигрыш, Понгфан купил семь билетов с похожими номерами — и такой подход оказался эффективным. Куда пропали билеты — пока неизвестно, полиция проводит расследование по факту их исчезновения.