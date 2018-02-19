Сестры 12 и 15 лет покончили с собой после ссоры с мамой в Удмуртии

20:15 19 февраля 2018 0

Сестры совершили коллективное самоубийство Фото: Fonday.ru

Коллективное самоубийство совершили сводные сестры 12 и 15 лет в Ижевске. Перед смертью девочки записали прощальное письмо на видео и разместили его на странице в Instagram.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 12-летняя девочка начала встречаться с мальчиком. В конце концов, родители что-то заподозрили и пообещали дочери отвести ее на обследование к гинекологу. Это настолько расстроило девочку, что она захотела покончить с собой.

Ее 15-летняя сводная сестра решила совершить самоубийство из солидарности с ней. В предсмертном послании девочки сказали, что всех любят и просили никого в их смерти не винить.