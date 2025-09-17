Shot: школьник в Подмосковье пропал после общения с украинскими мошенниками

Мошенники запугали школьника и вынудили его скрываться от родителей
Тринадцатилетний школьник Кирилл из подмосковных Раменок пропал после общения с мошенниками, представившимися сотрудниками украинских спецслужб. Подростка обманом вынудили перевести крупную сумму денег, а затем заставили разбить телефон и скрываться от родителей и полиции, сообщают СМИ.

По данным telegam-канала SHOT, к мальчику в мессенджере обратился неизвестный, представившийся его знакомым по детскому лагерю. После обмена геолокацией подросток получил странное видеосообщение, а затем — серию пугающих писем якобы от МВД. Спустя несколько дней запугиваний Кирилл перевел родительские деньги мошенником и разбил телефон отца, также мошенники внушили ребенку, что если он вернется домой раньше 12 часов с момента начала поисков, родителей лишат прав. Всю ночь мальчик провел один на скамейке в закрытом жилом комплексе, где утром его обнаружили сотрудники полиции. По словам мамы Кирилла, он жив, но очень напуган.

Ранее жертвой похожей схемы мошенничества стал 12-летний мальчик из Екатеринбурга. Он познакомился с некой «девочкой» в чате для знакомств, после чего та представилась мужчиной-военным и удалила чат. После этого жертве стали звонить якобы сотрудники федеральных служб и вынуждать перевести родительские деньги на их счета.

