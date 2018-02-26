{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Мэр Екатеринбурга: «Бздех не схватишь, в жопу не впятишь». ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 февраля 2018
14:51  26 февраля 2018 8

Исчезнувшая из эфира Екатерина Андреева оказалась за границей. ВИДЕО

Екатерина Андреева уехала на МальдивыФото: Екатерина Андреева, «Инстаграм»
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
все новости сюжета

После длительного отсутствия в эфире «Первого канала» телеведущая Екатерина Андреева уехала из России. Впервые за долгое время она отправилась в отпуск и выбрала для этого Мальдивы.

На своей странице в Instagram Андреева разместила видеоролик, на котором она катается на катере и делится впечатлениями от долгожданного отдыха. «Я ждала этого целый год! Это море, это солнце, это удивительное чувство свободы, когда ты никому ничего не должна», — радостно говорит телеведущая на видео. «No shoes, no news — это девиз острова, и действительно — зачем тебе эти „испанские сапожкИ“, если можно ходить по Земле наконец. Как герой Ричарда Гира в „Красотке“», — добавила она.

Поклонники Андреевой порадовались за ведущую. «Супер! Рада за Вас! Хорошего Вам отдыха и много-много позитиффа!»; «Наша Катя лучший путешественник, рассказчик! Самая живая, настоящая!»; «Позитивного отдыха, впечатлений. Заслужили. Ждем интересных репортажей», — отреагировали подписчики на новости от теледивы.

Напомним, ранее стало известно о том, что Екатерину Андрееву больше нельзя будет увидеть в выпусках программы «Время», выходящих на европейскую часть страны, напоминает сайт «Дни.ру». Андрееву заменил заместитель генерального директора канала Кирилл Клейменов.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров