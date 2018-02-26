14:51 26 февраля 2018 8

Екатерина Андреева уехала на Мальдивы Фото: Екатерина Андреева, «Инстаграм»

После длительного отсутствия в эфире «Первого канала» телеведущая Екатерина Андреева уехала из России. Впервые за долгое время она отправилась в отпуск и выбрала для этого Мальдивы.

На своей странице в Instagram Андреева разместила видеоролик, на котором она катается на катере и делится впечатлениями от долгожданного отдыха. «Я ждала этого целый год! Это море, это солнце, это удивительное чувство свободы, когда ты никому ничего не должна», — радостно говорит телеведущая на видео. «No shoes, no news — это девиз острова, и действительно — зачем тебе эти „испанские сапожкИ“, если можно ходить по Земле наконец. Как герой Ричарда Гира в „Красотке“», — добавила она.

Поклонники Андреевой порадовались за ведущую. «Супер! Рада за Вас! Хорошего Вам отдыха и много-много позитиффа!»; «Наша Катя лучший путешественник, рассказчик! Самая живая, настоящая!»; «Позитивного отдыха, впечатлений. Заслужили. Ждем интересных репортажей», — отреагировали подписчики на новости от теледивы.

Напомним, ранее стало известно о том, что Екатерину Андрееву больше нельзя будет увидеть в выпусках программы «Время», выходящих на европейскую часть страны, напоминает сайт «Дни.ру». Андрееву заменил заместитель генерального директора канала Кирилл Клейменов.