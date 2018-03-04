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04 марта 2018
16:27  04 марта 2018 15

Американец сошел с ума на Красной площади

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Голоса вели его за золотомФото: Владимир Андреев © URA.RU

В первые дни марта на Красной площади в Москве были замечены несколько сумасшедших. Один из них оказался гражданином США.

В минувшую субботу, 3 марта, рядом с Кремлем иностранец убеждал горожан и туристов в том, что «кто-то роет тоннель в Латвию» прямо с площади. Помешавшегося передали полицейским и врачам. Сейчас 42-летний американец находится под контролем дипломатов, пишет «Газета.ру».

Днем ранее, 2 марта, полиция обратила внимание на подозрительного мужчину, который в разговоре со стражами порядка заявил, что слышит голоса, которые ведут его за золотом. По данным «Московского комсомольца», 59-летнего мужчину зовут Тамерлан. С ним работают медики.

Семен Гринберг
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