Американская компания Delta Airlines отказалась летать в Москву

Американская авиакомпания Delta Airlines приняла решение больше не осуществлять рейсы в Москву. В прошлом году она отправляла самолеты в Россию лишь летом, но и от этого варианта решила отказаться.
В компании объяснили решение из-за результата анализа маршрутной сети. Там указали, что летать в Соединенные штаты граждане России смогут в рамках код-шеринговых соглашений с KLM и Air France. Кроме этого, Delta Airlines сохраняет партнерство с «Аэрофлотом» в рамках альянса SkyTeam и рассматривает новые возможности для сотрудничества.
Одновременно российский перевозчик летом увеличивает число рейсов в США. Отмечается, что с начала летнего сезона «Аэрофлот» запустит дополнительный (третий) рейс в Нью-Йорк. Также увеличится и частота полетов в Майами. Если летом 2017 года авиакомпания совершала три рейса до Флориды, то в этом их уже будет четыре, передает «Коммерсант».
В «Аэрофлоте» также заявили, что уход Delta Airlines никак не скажется на тарифах российского перевозчика. Они объяснили, что до половины авиаперевозок в США осуществляют ближневосточные и европейские перевозчики.