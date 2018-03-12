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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
07:34  12 марта 2018 1

В Минобороны рассказали о боевых лазерах российской армии. ВИДЕО

Военные предложили россиянам выбрать имя для нового оружияФото: скриншот видеоролика пресс-службы Минобороны РФ

В 2017 году на вооружение российской армии были приняты боевые лазерные комплексы. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

«Они дают возможность обезоруживать потенциального противника и поражать все те объекты, которые служат целью для лазерного луча этой системы», — цитирует Борисова издание «Экономика сегодня». Также, по его словам, российское военное ведомство уже разместило контракт на серийное производство гиперзвуковых ракет с ядерным двигателем «Авангард», пишет «Федеральное агентство новостей». Помимо них, российские ВКС получают высокоточные гиперзвуковые комплексы «Кинжал», против которых также бессильны современные комплексы противоракетной обороны, напоминает «Национальная служба новостей».

По мнению высокопоставленного военного, мировым державам следует переосмыслить ситуацию в мире в связи с появлением видов оружия, основанных «на новых физических принципах». Как уже сообщало «URA.RU», о наличии у России целого набора прорывных видов вооружения рассказал в своем докладе перед Федеральным Собранием президент Владимир Путин.

Владимир Васин
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