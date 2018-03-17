Мужчина расстрелял беременную женщину в Британии

10:50 17 марта 2018 1

Медики пытаются спасти жизнь пострадавшей и ее ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Юге Великобритании в графстве Западный Суссекс полиция города Хоршем задержала мужчину, который подозревается в том, что выстрелил в беременную женщину. Кроме того, стрелявший ранил еще одного человека. В настоящий момент медики пытаются спасти женщину и ее ребенка.

По предварительным данным, мужчина начал стрелять из окон дома. После сообщения о выстрелах полиция призвала местных жителей соблюдать осторожность. «Мы отреагировали на сообщение о стрельбе в Бексхилл Роуд, Сент-Леонардс. Пожалуйста, держитесь подальше от этого района и оставайтесь в помещениях до появления дополнительной информации», — цитирует RT заявления полиции.

По данным издания, стрельбу открыл бывший сожитель пострадавшей беременной женщины. Вторым пострадавшим стал ее новый мужчина. Отмечается, что инцидент не связан с террористическим актом, отмечает Nation News.