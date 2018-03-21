Родители уверены, что стрельба в курганской школе произошла из-за Интернета

15:38 21 марта 2018 0

Взрослый контент может представлять опасность для детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Неограниченный и подчас совсем не детский контент в Глобальной сети приводит к агрессии в школах. Об этом заявила глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова.

Она считает, что Интернет для детей надо «регулировать», а игры и информацию ограничивать. «И не просто писать в законе, что хорошо, а что плохо, а устанавливать такие санкции для провайдеров, которые заставят их самостоятельно и заранее вычищать запрещенный контент. Полная свобода несформировавшейся личности приводит именно к таким последствиям — к громким нападениям в школах», — сказала Леткова в разговоре с RT.

Ранее в городе Шадринске Курганской области ученица седьмого класса устроила в школе стрельбу из пневматического оружия. Оружие ей накануне подарил отец. Семь детей получили легкие ранения.