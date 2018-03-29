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29 марта 2018
10:38  29 марта 2018 0

ЦБ отозвал лицензию у банка с офисами на Урале

Офис АктивКапитал Банка в ПермиФото: официальный сайт АктивКапитал Банка

Банк России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АктивКапитал Банка, офисы которого присутствуют в том числе в Екатеринбурге и Перми. В банк, головной офис которого находится в Самаре, назначена временная администрация, рассказали в регуляторе.

У АктивКапитал Банка резко ухудшилось финансовое состояние, возник острый дефицит ликвидности и неспособность своевременно исполнять обязательства перед клиентами, сообщили в ЦБ. Положение банка ухудшилось после того, как он провел в марте текущего года ряд операций, направленных на вывод значительной части активов. «Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», — приводит выдержку из сообщения регулятора «Интерфакс».

Отмечается, что АктивКапитал Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии — это страховой случай в отношении обязательств банка по вкладам населения, он предусматривает стопроцентную выплату возмещения вкладчикам остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

В середине месяца Центробанк отозвал лицензии еще у двух банков: АО «Вэлтон Банк» (Белгород) и банк «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону). Первый банк сам попросил о добровольной ликвидации, второй — нарушил требования законодательства по финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
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