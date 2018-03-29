ЦБ отозвал лицензию у банка с офисами на Урале

Банк России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АктивКапитал Банка, офисы которого присутствуют в том числе в Екатеринбурге и Перми. В банк, головной офис которого находится в Самаре, назначена временная администрация, рассказали в регуляторе.
У АктивКапитал Банка резко ухудшилось финансовое состояние, возник острый дефицит ликвидности и неспособность своевременно исполнять обязательства перед клиентами, сообщили в ЦБ. Положение банка ухудшилось после того, как он провел в марте текущего года ряд операций, направленных на вывод значительной части активов. «Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», — приводит выдержку из сообщения регулятора «Интерфакс».
Отмечается, что АктивКапитал Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии — это страховой случай в отношении обязательств банка по вкладам населения, он предусматривает стопроцентную выплату возмещения вкладчикам остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.
В середине месяца Центробанк отозвал лицензии еще у двух банков: АО «Вэлтон Банк» (Белгород) и банк «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону). Первый банк сам попросил о добровольной ликвидации, второй — нарушил требования законодательства по финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов, писало «URA.RU».