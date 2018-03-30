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30 марта 2018
23:01  30 марта 2018 0

Петр Порошенко за год заработал 615 тысяч долларов

Доход Порошенко за 2017 год вырос на 115 тысяч долларовФото: wikipedia.org

Президент Украины Петр Порошенко представил электронную декларацию о своих доходах за 2017 год. За этот период он заработал больше, чем годом ранее.

Доходы украинского президента составили 16,3 млн гривен (более 615 тысяч долларов), сообщает портал RT. При этом он заработал на 115 тысяч долларов больше, чем в 2016 году. Отмечается, что 336 тысяч гривен из 16 миллионов — зарплата Порошенко, которую он «из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели». При этом 15,7 млн гривен указаны как проценты по депозитам.

В декларации также говорится, что перечень движимого и недвижимого имущества Петра Порошенко остался таким же, как в 2016 году. Кроме дома и квартир в Киеве, Виннице и Одессе президент Украины является владельцем десятков художественных полотен (в том числе мастеров XIX и XX веков), шести скульптур и рояля европейского производства.

Дарья Корчак
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