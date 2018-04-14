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14 апреля 2018
13 апреля 2018
05:02  14 апреля 2018 0

Познер раскритиковал Трампа и назвал его «катастрофой для США»

Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, познер владимир
Владимир Познер раскритиковал Дональда ТрампаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Российский журналист и телеведущий Владимир Познер назвал американского президента Дональда Трампа «катастрофой» для США, поскольку тот плохо разбирается в международной политике.

«Трамп — это катастрофа для США. Он вообще в международной политике ничего не понимает. Трамп считает, что играет в игру, типа монопольки или покера, где один выставляет „9“, а другой „9+2“. Игра в эскалацию с отсутствием понимания, куда это может привести», — приводит РИА «Новости» слова Познера, который также добавил, что привычка Трампа делать заявления через Twitter говорит о его профнепригодности.

Также журналист провел параллель между текущей ситуацией вокруг Сирии и Карибским кризисом в 1962 году. Тогда, по словам Владимира Познера, речь вовсе шла о третьей мировой войне, однако несмотря на сложные отношения между СССР и США лидеры стран все же смогли договориться и избежать конфликта. «Это было сделано тихо, без громких заявлений, чтобы не потерять лицо. Два лидера сумели договориться и пошли на уступки ради сохранения мира», заявил телеведущий, напомнив, что тогда СССР не стал размещать свои ракеты на Кубе, а США убрали свои из Турции.

Сергей Демин
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