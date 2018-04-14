Фуркад заявил, что обрадуется, если югорского биатлониста лишат «золота» Олимпиады

07:35 14 апреля 2018 0

Евгения Устюгова подозревают в употреблении допинга Фото: Wikimedia

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что будет доволен, если югорского биатлониста Евгения Устюгова лишат золотой медали в гонке с общего старта на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. В отношении российского спортсмена ведется расследование по факту применения запрещенных веществ.

«На Олимпиаде в 2010 году в Ванкувере я выиграл серебряную медаль и очень горжусь этим. Я бы ни на что не променял эту награду. Если выяснится, что Устюгов нарушил правила, и его лишат победы, я буду рад», — цитирует Фуркада телеканал RT.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Устюгова в нарушении антидопинговых правил, сообщает «Газета.ру». Подозрение вызвали показатели крови в сданных биатлонистом допинг-пробах.

Напомним, что ранее видеоблогер и журналист Юрий Дудь рассказал о непростом пути спортсмена из Югры к мировым победам. Он назвал Устюгова суперзвездой.