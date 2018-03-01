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01 марта 2018
14:13  01 марта 2018 9

Юрий Дудь рассказал о тяжелом детстве югорского лыжника Устюгова. «Родился в дремучем лесу». ФОТО

Юрий Дудь назвал Устюгова «суперзвездой»Фото: Сергей Устюгов, «Инстаграм»
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Популярный видеоблогер и журналист Юрий Дудь выразил свое восхищение лыжнику Сергею Устюгову. На собственной странице в социальной сети он рассказал о непростом пути спортсмена из Югры к победам на мировом уровне.

«В современном русском спорте всего несколько суперзвезд — тех, кто разрывают весь мир. Одна из них — 25-летний лыжник Сергей Устюгов», — написал Юрий Дудь на своей странице в Instagram. Блогер рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться ныне двукратному чемпиону мира и победителю многодневной гонки Тур де Ски для того, чтобы добиться успеха. Так, Дудь отметил труднодоступность родного поселка Устюгова — Междуреченского. Он также рассказал об отце лыжника, который злоупотреблял алкоголем, и матери, которая одна воспитывала троих детей и в какой-то момент не могла даже найти шесть тысяч рублей на съемную квартиру.

«Юрий, побольше таких историй успеха наших выдающихся спортсменов! Спасибо!.. Сергей — суперчеловек и наша гордость… Сергей — реально крутой мужик!» — подписчики похвалили блогера за рассказ о югорском спортсмене. Кроме того, пользователи соцсетей воспользовались поводом выразить восхищение Сергею Устюгову.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Устюгов оказался среди спортсменов, которых МОК не допустил на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Лыжник пытался оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но не добился успеха. Спортсмен родился в ХМАО, живет в Екатеринбурге.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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