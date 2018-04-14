Захарова возложила ответственность за удары по Сирии на западные СМИ

09:26 14 апреля 2018 0

Мария Захарова заявила об «исключительности» атаковавших Сирию стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала военную операцию, предпринятую силами США, Великобритании и Франции в Сирии. На своей странице в Facebook она заявила, что западные страны нанесли удар по Сирии в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее.

«Сначала на сирийском народе испробовали „арабскую весну“, потом ИГ [Исламское государство, запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.], сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар», — цитирует Захарову RT. Она добавила, что все это сделали те, кто претендует на мировое лидерство, пишет агентство Nation News.

По словам Захаровой, «надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», — сообщает телеканал 360. Она добавила, что уверенность Белого дома в том, что Дамаск предпринял химическую атаку, основана на сообщениях СМИ о симптомах, сомнительных видео и фото. Захарова подытожила: «15 лет назад Белый дом использовал [для начала операции в Ираке — прим. ред.], пробирку и своего Госсека, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ».

Ранее «URA.RU» писало, что появились первые кадры совместной бомбардировки Дамаска силами военной коалиции США, Британии и Франции. На фото и видео запечатлены ракетные залпы и всполохи огня на месте падения снарядов.