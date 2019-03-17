16 марта 2019

Эфиопский Boeing собирался вернуться в аэропорт перед катастрофой

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 11:37
Размер текста
-
17
+
Boeing 737 MAX, боинг, boeing 737 max
Проблемы у Boeing начались почти сразу после взлетаФото: flickr.com/Nathan Walkowiak

Пилот эфиопского Boeing 737 Max 8 незадолго перед катастрофой запрашивал срочное разрешение вернуться в аэропорт Аддис-Абебы. Самолет пропал с радаров, набирая высоту.

«Экипаж разбившегося Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines сначала запросил разрешение для набора высоты, а затем срочное разрешение вернуться в воздушную гавань Аддис-Абебы», — сообщает агентство Nation News. По данным с речевого самописца, экипаж сообщил о проблемах сразу после взлета.

После вылета лайнер, судя по сообщениям пилотов, набрал слишком большую скорость. Вместо средней скорости около 370,4 км/ч эфиопский Boeing летел со скоростью свыше 640 км/ч. Экипаж запросил разрешение на набор высоты в 14 тысяч футов над уровнем моря. Когда судно поднялось на высоту 10,8 тыс. футов, оно исчезло с радаров.

Boeing 737 MAX 8, летевший из Эфиопии в Кению, потерпел крушение 10 марта. 157 человек, включая восемь членов экипажа, погибли. После авиакатастрофы эксплуатацию новых Boeing прекратили по всему миру — «с целью предосторожности».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...