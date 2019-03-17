Эфиопский Boeing собирался вернуться в аэропорт перед катастрофой

Пилот эфиопского Boeing 737 Max 8 незадолго перед катастрофой запрашивал срочное разрешение вернуться в аэропорт Аддис-Абебы. Самолет пропал с радаров, набирая высоту.
«Экипаж разбившегося Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines сначала запросил разрешение для набора высоты, а затем срочное разрешение вернуться в воздушную гавань Аддис-Абебы», — сообщает агентство Nation News. По данным с речевого самописца, экипаж сообщил о проблемах сразу после взлета.
После вылета лайнер, судя по сообщениям пилотов, набрал слишком большую скорость. Вместо средней скорости около 370,4 км/ч эфиопский Boeing летел со скоростью свыше 640 км/ч. Экипаж запросил разрешение на набор высоты в 14 тысяч футов над уровнем моря. Когда судно поднялось на высоту 10,8 тыс. футов, оно исчезло с радаров.
Boeing 737 MAX 8, летевший из Эфиопии в Кению, потерпел крушение 10 марта. 157 человек, включая восемь членов экипажа, погибли. После авиакатастрофы эксплуатацию новых Boeing прекратили по всему миру — «с целью предосторожности».