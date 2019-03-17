Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 19:42
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Ослабление американской экономики может произойти через 40 лет, считает КудринФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США. Такое мнение Кудрин озвучил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счёте это приведет к тому, что США ослабнут», — приводит RT слова главы Счетной палаты. Однако, отметил Кудрин, произойдет ослабление Америки не раньше, чем через 40 лет.

Ранее Кудрин заявил, что усиление санкций США в отношении РФ могут привести к снижению темпов экономического роста России в 2019 году, напоминает Nation News. По его мнению, санкционные меры, обсуждаемые в Штатах, могут сделать недостижимыми цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным на будущий год.

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