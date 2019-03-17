Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США. Такое мнение Кудрин озвучил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счёте это приведет к тому, что США ослабнут», — приводит RT слова главы Счетной палаты. Однако, отметил Кудрин, произойдет ослабление Америки не раньше, чем через 40 лет.
Ранее Кудрин заявил, что усиление санкций США в отношении РФ могут привести к снижению темпов экономического роста России в 2019 году, напоминает Nation News. По его мнению, санкционные меры, обсуждаемые в Штатах, могут сделать недостижимыми цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным на будущий год.