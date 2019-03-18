Президент Украины Петр Порошенко, как и 80% населения вверенной ему страны, не верит в собственные слова. Об этом заявил председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации, сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«В 2014-м он [Петр Порошенко] сказал Михаилу Саакашвили, что Крым потерян безвозвратно. Теперь заверяет, что вернет Крым немедленно после выборов. Поговорка такая есть: мели, Емеля, твоя неделя. 70-80% украинцев ему тоже не верят», — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее Петр Порошенко в Facebook дал слово украинцам сразу же после президентских выборов вернуть Крым «без торгов и закулисных договоренностей», напоминает портал «Ридус». Также действующий украинский лидер пообещал заняться проблемой Донбасса и решить ее «политико-дипломатическим путем», чтобы стать еще ближе к Евросоюзу и НАТО.
Ранее бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили раскрыл планы украинского президента по обмену Крыма на членство страны в Евросоюзе и НАТО, отмечает RT. Саакашвили уточнил, что, по его мнению, вхождение полуострова в состав России и стало главным препятствием для попадания Украины в ЕС и Североатлантический альянс.
Порошенко сам не верит в то, что говорит. В 2014-м он сказал Саакашвили, что Крым потерян безвозвратно. Теперь заверяет, что вернёт Крым немедленно после выборов (?!). Поговорка такая есть: мели, Емеля, твоя неделя. Тот самый случай. 70-80% украинцев ему тоже не верят.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 марта 2019 г.