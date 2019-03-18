Порошенко сам не верит в то, что говорит. В 2014-м он сказал Саакашвили, что Крым потерян безвозвратно. Теперь заверяет, что вернёт Крым немедленно после выборов (?!). Поговорка такая есть: мели, Емеля, твоя неделя. Тот самый случай. 70-80% украинцев ему тоже не верят.