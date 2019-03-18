Пушков уличил Порошенко в предвыборной лжи. «Мели, Емеля, твоя неделя»

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 14:05
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Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
В обещания Порошенко почти никто не веритФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко, как и 80% населения вверенной ему страны, не верит в собственные слова. Об этом заявил председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации, сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«В 2014-м он [Петр Порошенко] сказал Михаилу Саакашвили, что Крым потерян безвозвратно. Теперь заверяет, что вернет Крым немедленно после выборов. Поговорка такая есть: мели, Емеля, твоя неделя. 70-80% украинцев ему тоже не верят», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее Петр Порошенко в Facebook дал слово украинцам сразу же после президентских выборов вернуть Крым «без торгов и закулисных договоренностей», напоминает портал «Ридус». Также действующий украинский лидер пообещал заняться проблемой Донбасса и решить ее «политико-дипломатическим путем», чтобы стать еще ближе к Евросоюзу и НАТО.

Ранее бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили раскрыл планы украинского президента по обмену Крыма на членство страны в Евросоюзе и НАТО, отмечает RT. Саакашвили уточнил, что, по его мнению, вхождение полуострова в состав России и стало главным препятствием для попадания Украины в ЕС и Североатлантический альянс.

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