Нефтяные компании продлили заморозку цен на топливо

Заморозка цен на топливо продлится до 1 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские нефтяные компании согласились на предложение правительства страны продлить заморозку цен на топливо до 1 июля 2019 года. Соответствующее соглашение было достигнуто на встрече нефтяников с Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой и вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

«Будем продлевать соглашение», — цитирует argumenti.ru Дмитрия Козака. Он отметил, что соглашение будет являться гарантией стабильности топливного рынка.

Ранее сообщалось, что автозаправочные станции обяжут продавать только тот бензин и дизельное топливо, которые отвечают требованиям ГОСТа. Ужесточения содержатся в правилах, обновленных Минпромторгом и касающихся продажи ряда товаров.