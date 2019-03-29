Якоб стал обладателем почетной награды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба орденом Дружбы. Документ был опубликован 29 марта на официальном портале правовой информации.

Согласно открытым источникам, Орден Дружбы был учрежден в 1994 году, он выдается за особые заслуги в укреплении мира между народами, за трудовые успехи в промышленности и других отраслях экономики, за вклад в развитие крупных экономических проектов и за развитие науки образования, здравоохранения и культуры.

Знак ордена Дружбы представляет из себя пятиконечную звезду, в ее центре — изображение земного шара. Изделие изготавливается из серебра с эмалью и позолотой. Среди кавалеров ордена, например, дирижер Юрий Башмет, актер Сергей Безруков, патриарх Кирилл.

Дозвониться оперативно до Александра Якоба не удалось — на звонки журналиста «URA.RU» он не ответил.

Александр Якоб покинул администрацию Екатеринбурга в сентябре 2018 года. Тогда мэрия перешла к «одноглавой» системе управления, главой города был выбран Александр Высокинский. Тогда же свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении Александру Якобу звания почетного гражданина области.