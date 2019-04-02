Матвиенко «поправила» данные Набиуллиной по ипотеке

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 16:49
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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, маникюр, матвиенко валентина, жемчуг, украшения
Матвиенко утверждает, что ипотечная ставка в России выше, чем озвучила НабиуллинаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что средняя величина ипотечных ставок поднялась в стране до 10,2%. Такое мнение глава Центробанка озвучила, выступая в Совете Федерации. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что на практике процентная ставка по ипотеке сейчас составляет порядка 11,9%, передает интернет-журнал Interessant.

«Она (средняя ипотечная ставка, — прим. ред.) у нас выросла с 9,4% до 10,2%», — приводит РИА «Новости» слова Набиуллиной. Глава регулятора добавила, что увеличение ставок по ипотеке стало следствием ряда «однократных факторов».

Ранее сообщалось, что ипотечная ставка в России может быть снижена до 6%, напоминает «Национальная служба новостей». По словам депутата Государственной Думы РФ Валерия Гартунга, денег у регулятора для этих целей достаточно.

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