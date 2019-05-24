Собчак вступилась за участников БДСМ-выпускного

Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак вступилась за школьников, которые во время выпускного устроили БДСМ-флешмоб. Мнение телеведущая выразила в своем telegram-канале.
«Ну пошалили подростки перед выпускным… Неужели это такая серьезная проблема?» — написала телеведущая. Собчак также прикрепила ссылку на новость о выпускниках.
Ранее десятки школьников во Владивостоке переоделись в костюмы и устроили вечеринку, пишет «Утро.ру». Молодые люди предстали в роли «зайчиков» в черных масках, одна из девушек надела полицейскую форму. В таком виде подростки танцевали, бросались красками и распыляли огнетушитель. В СМИ и соцсетях выходку окрестили БДСМ-флешмобом.
Правоохранители инициировали проверку из-за незаконного ношения полицейской формы, а в школе начали внутреннее расследование. Директор школы позже написала заявление об увольнении.
За детей также вступился депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов. «Ну дети, ну нарядились? Да молодцы дети, правильно сделали», — написал народный избранник на своей странице в Facebook.