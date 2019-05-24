Депутат поддержал школьников, устроивших БДСМ-выпускной

Депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов поддержал учащихся, которые устроили «БДСМ-флешмоб» в школе №74 во Владивостоке. По его словам, за «прощальную вечеринку» не следует наказывать ни руководство заведения, ни подростков.
Ранее ученики Владивостокской школы переоделись в костюмы: юноши были одеты «зайчиками» с черными масками, одна из девушек — в форму полицейского. Подростки танцевали, разбрасывали краски и распылили огнетушитель. После инцидента в школе начали внутреннее расследование. Полиция инициировала проверку из-за незаконного ношения форменной одежды. Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников недопустимо, пишет РИА «Новости».
«Ну дети, ну нарядились? Да молодцы дети, правильно сделали. А почему директор виноват? И директор молодец. И что за административка за полицейскую форму? Ну давайте половину КВНщиков привлечем к ответственности за то, что форму полицейскую на сцене надевают», — написал Самсонов на своей странице в Facebook.
Парламентарий добавил, если директор уволится, то он будет жаловаться в прокуратуру на действия департамента образования.
По данным PRIMPRESS, директор скандальной школы Галина Пугина подала заявление на увольнение по собственному желанию. Однако позже стало известно, что руководитель учебного заведения не планирует покидать пост. «Никуда я еще ничего не написала», — цитирует ее слова VladNews. На звонок корреспондента «URA.RU» в школе не ответили.