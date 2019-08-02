Россияне стали чаще отказываться от завтраков дома в пользу кафе

Жители крупных городов все больше предпочитают завтракать в кафе и ресторанах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Москвичи и жители российских городов-миллионников все чаще ходят завтракать в кафе и рестораны. К такому выводу пришли эксперты международной исследовательской компании NPD Group.

По данным аналитиков, с июля 2018 года по июнь 2019-го количество желающих позавтракать в заведении выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018. «В Московском регионе таких людей стало больше на 16%, в Санкт-Петербурге — на 4%, в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре суммарно — на 10%», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования.

Эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Марина Лапенкова пояснила, что рост доли завтраков на рынке фудсервиса сдерживается исключительно невысокими доходами людей, но культура потребления в стране существенно меняется. По словам специалиста, те люди, которые несколько лет назад были не готовы тратиться на завтрак, сегодня придерживаются противоположной точки зрения.