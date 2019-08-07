Телеведущий посоветовал полным людям умирать для экономии денег страны

По официальным данным, лишний вес зафиксирован у 29% взрослых британцев Фото: pixabay/Pixabay License

Британский телеведущий Майкл Бюерк предложил властям Великобритании отказаться от лечения людей, страдающих лишним весом, чтобы сэкономить бюджетные средства. В колонке для журнала Radio Times он обосновал это тем, что ожирение не является болезнью.

«Вы толстые, потому что слишком много едите», — написал Бюерк. Он отметил, что необязательно делать долголетие главной целью жизни, передает телеканал 360. К смерти людей с ожирением стоит относиться как к «самоотверженной жертве в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселением и изменением климата», считает Бюерк.

По его оценке, если бы власти отказались от лечения людей с лишним весом, государству удалось бы сэкономить 6,1 миллиарда фунтов стерлингов. Национальная служба здравоохранения Великобритании приводила статистику, по которой лишний вес зафиксирован у 29% взрослых британцев, в 2017—2018 годах более десяти тысяч случаев госпитализации напрямую связаны с ожирением.

Ранее Бюерк в колонках для Radio Times выступал против ведущих, которые жаловались в судах на дискриминацию по возрасту. А в 2005 году он констатировал, что «сдвиг в расстановке сил между полами» зашел слишком далеко и почти все рабочие места на радио заняты женщинами.