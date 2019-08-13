В Госдуме возмутились словами Трампа о «взрыве ракеты» под Архангельском

Трамп отреагировал на взрыв под Архангельском словами, что «Вашингтон многое узнал» Фото: Официальный сайт «НАТО»

Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин назвал высказывание президента США Дональда Трампа о взрыве на военном полигоне в Архангельской области неэтичным.

«Прежде всего ему нужно было выразить соболезнования родственникам погибших», — передает слова депутата RT. Политик отметил, что Трамп постоянно говорит об избранности Америки и превосходстве её технологий, чем очень напоминает предыдущего лидера США. «Американский империализм в разных особенностях продолжает существовать. Именно в Twitter Трампа продолжение этой позиции я сейчас наблюдаю», — заключил Дорохин.

8 августа произошел взрыв на военном полигоне под Архангельском. Американская разведка связала инцидент с испытанием новой крылатой ракеты «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой. В Минобороны РФ сообщили, что трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки, напоминает «Национальная служба новостей».