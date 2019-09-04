03 сентября 2019

В Японии захотели откровенного диалога с Путиным по поводу Курил

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Клипарт depositphotos.com, флаг японии
Власти Японии хотят вывести переговоры о мирном соглашении на новый уровеньФото: depositphotos.com
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Япония и Россия делят Курильские острова

Власти Японии хотят вывести переговоры с Владимиром Путиным на новый уровень. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед вылетом на Восточный экономический форум.

«Я хочу провести откровенный диалог с президентом Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень», — цитирует Абэ ТАСС. По словам политика, поездка на форум станет шагом к развитию договоренностей между Россией и Японией.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились возобновить переговоры о подписании мирного договора между странами. Япония настаивает на том, что такой договор может быть заключен только при условии возвращения ей южных островов Курильской гряды. Четыре острова (Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи), которые отошли СССР по итогам Второй мировой войны, в Японии считают своими «северными территориями». В июле во время переговоров российские делегаты отказались говорить о передаче Курильских островов.

В начале августа официальном сайте Олимпийских игр 2020 (пройдут в Токио) появилась карта, на которой четыре российских острова Южных Курил обозначили как территорию Японии, сообщают «Дни.ру».

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