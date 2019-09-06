Глава Крыма Аксенов пригласил Зеленского на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать на полуостров. Глава региона считает, что Зеленский должен сам спросить у крымчан, хотят ли они вернуться в состав Украины.
«Что касается Зеленского. У них квартира тут своя в Ялте. Приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте людям вопросы и спросите, хотят ли они назад в Украину», — написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook. Он также уточнил, что для того, чтобы организовать свой визит в Крым, Зеленскому придется поставить в известность МИД России.
Аксёнов отметил, что всем политикам Украины следует признать истину, что Крым является частью России, «это навсегда, есть воля народа, и никто этого изменить не сможет».
Владимир Зеленский ранее заявил, что России для возвращения в «Большую восьмерку» следует вернуть Украине Крым, а также освободить из тюрем украинских моряков и «политзаключенных» и прекратить конфликт в Донбассе, напоминает агенство Nation News. В Кремле ответили, что участие в G8 для России — «не самоцель», поэтому ни о каких переговорах с украинской стороной по статусу Крыма быть не может, уточняет «Национальная служба новостей».
Крым вошел в состав России после всенародного референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинством жителей полуострова тогда высказались за присоединение к РФ. Вслед за этим западные страны отказались встречаться с Россией в формате G8.