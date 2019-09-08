Бузова посмеялась над женой бывшего мужа

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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург
Ольга Бузова напомнила новой избраннице бывшего мужа о прошломФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая Ольга Бузова пошутила про супругу своего бывшего мужа, российского футболиста Дмитрия Тарасова. Ведущая «Дома-2» нелестно отозвалась о прошлом Анастасии Костенко, которая ждет второго ребенка от спортсмена.

«В моей жизни была история: одна дама фотографировалась около плакатов с моим мужем, а потом стала его женщиной», — заявила Бузова во время съёмок очередного выпуска телешоу. В ответ одна из участниц проекта иронично предположила, что Костенко всего лишь хотела прикоснуться к прекрасному, пишет «Рамблер».

На днях Костенко и Тарасов признались поклонникам, что ждут пополнение в семье. Молодая чета выложила в Instagram фотографию, на которой бывший муж Бузовой целует живот беременной Костенко и держит на плечах годовалую дочку.

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