В правительстве рассказали о судьбе Utair

От Utair ждут новой бизнес-модели, а не только решения проблемы долга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Вариант с банкротством авиакомпании Utair неприемлем для российского правительства, однако от перевозчика ждут новой бизнес-модели. Об этом заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

Компания держит большой объем маршрутной сети, как федеральной, так и региональной, поэтому банкротство перевозчика неприемлемо, рассказал Акимов в интервью «Известиям». «Она успешно завершила реструктуризацию облигационных займов, ведет переговоры с синдикатом по условиям реструктуризации долга», — приводит издание слова зампредседателя правителства.

Обсуждать детали переговоров Utair c кредиторами Акимов не стал, однако сообщил, что в правительстве ждут от компании новой бизнес-модели, так как «реструктуризации долга и новых финансовых условий недостаточно для того, чтобы получить устойчивость». По заявлению вице-премьера, вопрос будет обсуждаться в октябре, когда Минтранс и Utair предоставят отчет о выполнении поставленных задач.

Акимов пояснил, что в правительстве хотели бы видеть не только решения вопросов с долгом, но и перспективы развития перевозчика.

Ранее сообщалось, что авиакомпании Utair в очередной раз удалось избежать банкротства. Совокупный долг авиакомпании оценивается в 38,6 млрд рублей. Представители перевозчика ранее отмечали, что задолженность вытекает из обычной хозяйственной деятельности и не связана с обязательствами по кредитным договорам и лизинговым сделкам.