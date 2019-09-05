Суд принял решение по иску о банкротстве Utair

Долг Utair перед кредиторами оценивается в 38,6 млрд рублей Фото: CC BY-SA 3.0, Александр Бельтюков, Wikimedia Commons

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Авиакомпании Utair в очередной раз удалось избежать банкротства. 5 сентября Восьмой арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу коллекторской компании «Юган-Юнион кард», которая могла бы возобновить рассмотрение иска о несостоятельности авиаперевозчика.

Как сообщается в документах суда, компания попыталась обжаловать решение югорского арбитража. Он 29 июля отказался рассматривать иск от этой же коллекторской компании о признании Utair несостоятельной по причине отсутствия признаков банкротства. Решение первой инстанции было принято оставить без изменения. Сумма банкротного иска составляла 380 тысяч рублей.

Между тем совокупный долг авиакомпании оценивается в 38,6 млрд рублей. На вопрос «URA.RU» о том, каким образом будут реструктуризированы долги предприятия, в Utair не ответили. Однако сообщили, что компания может легко выплатить задолженность четырем кредиторам, подавшим в ее сторону иск о банкротстве. «Задолженность незначительная, и выплатить 1,5 млн рублей по сумме всех исков не составляет трудности для авиакомпании. Но справедливость такого решения является предметом арбитражного разбирательства. Задолженность вытекает из обычной хозяйственной деятельности и не связана с исполнением обязательств по кредитным договорам и лизинговым сделкам. Из-за ее минимального размера риск начала процедур банкротства авиакомпании отсутствует», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Utair.

Связаться с «Юган-Юнион кард» не удалось — указанные в открытых картотеках контактные данные оказались недостоверными.

В списке кредиторов авиаперевозчика находятся 11 организаций. Более трети долга приходится на Сбербанк. Кредитное учреждение планирует разобраться с долгами перевозчика до конца этого года.