В России спрогнозировали кризис с лекарствами

В начале 2020 года Россия может столкнуться с кризисом в лекарственном обеспечении. Об этом на заседании комиссии Госдумы по охране здоровья заявил первый зампредседателя фракции «Единой России» в парламенте Андрей Исаев.
«Никакого апокалипсиса пока нет, но если мы будем по-прежнему просто сидеть и ожидать дальнейшего развития ситуации, то в начале следующего года, в районе февраля, он [кризис] может наступить», — приводит слова Исаева ТАСС.
По словам депутата, проблемы связаны с низкой покупательной способностью населения и отсутствием возможностей для импортозамещения лекарств. «У нас продолжает оставаться достаточно забюрократизированной, сложной система регистрации новых препаратов», — отметил Исаев.
Также он обратил внимание на другие препятствия для налаживания системы лекарственного обеспечения: правила маркировки препаратов и госзакупки. «Треть аукционов не сыграна. Даже в московских травмпунктах отсутствует вакцина от столбняка», — заявил Исаев.
Как писало «URA.RU», ранее Дмитрий Медведев распорядился приобрести зарубежные лекарственные препараты, незарегистрированные в России, напоминает «Национальная служба новостей». Речь идет только о препаратах, необходимых для помощи детям, страдающим от заболеваний с болевыми и судорожными синдромами.