На закупку незарегистрированных в России лекарств власти направят миллионы рублей

В Россию поступят свыше 11 тысяч упаковок психотропных препаратов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский кабмин выделил более 26 миллионов рублей на покупку незарегистрированных в России медикаментов для больных детей. Такое распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Деньги пойдут Минпромторгу из резервного фонда. Средства на закупку, ввоз и доставку более 11 тысяч упаковок зарубежных психотропных препаратов выделят «Московскому эндокринному заводу». «Среди препаратов — диазепам, фенобарбитал и известный по торговому названию „Фризиум“ клобазам», — передает РИА «Новости». Министерству поручено следить за целевым и эффективным использованием средств и предоставить соответствующий доклад до февраля следующего года.

Ранее на почте в Москве была задержана женщина, купившая за рубежом «Фризиум» для больного эпилепсией сына. После допроса в ее квартире прошли обыски, было возбуждено уголовное дело, которое позднее было прекращено.