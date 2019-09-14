Киев заподозрил Францию и Германию в сговоре против Украины

Леонид Кучма готовит Владимира Зеленского к сложным переговорам Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Участники «нормандской четверки» будут подталкивать Украину на «неприемлемые» уступки России, предположил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма. В интервью с Associated Press политик выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут оказывать давление на украинского лидера Владимира Зеленского во время переговоров.

«У меня осталось немного надежд, — цитируют слова Кучмы „Известия“. — Зеленскому придется очень нелегко — он будет один против трех». В частности, Кучма считает, что Зеленского постараются уговорить одобрить план проведения местных выборов в Донбассе без надзора со стороны Киева.

В переговорах «Нормандской четверки» участвуют лидеры России, Франции, Германии и Украины. В 2015 году они разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. В СМИ появилась информация, что следующая встреча «Нормандской четверки» состоится до конца октября.