Названо российское оружие, способное покорить весь мир

Торпеда «Шквал» была изобретена в советское время Фото: wikipedia.org

Российская суперторпеда «Шквал» — оружие, способное перевернуть всю военную отрасль. К таким выводам пришло американское издание The National Interest.

«Так называемая „суперкавитирующая торпеда“ может вот-вот покорить мир», — пишет издание, отметив, что противники беззащитны от этого оружия. Оно было изобретено в советское время, но известно о нем стало только в середине 1990-х годов. «Шквал» может разгоняться до 370 километров в час, а у США нет аналогов этому оружию.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил RT, что ограничительные меры западных государств не оказали негативного влияния на позиции РФ на мировом рынке оружия.