Умер знаменитый российский шансонье

В возрасте 57 лет скончался российский шансонье Алексей Степин. О смерти артиста сообщил его друг и коллега Александр Павлов.
«Скоропостижно скончался наш друг и коллега один из ярчайших авторов исполнителей Русского Шансона Алексей Степин как всегда господь забирает лучших», — написал Павлов у себя во «Вконтакте». Он выразил соболезнования родным и близким. Причину смерти Степина артист не уточнил.
Степнин родился в 1968 году в Казани. В 90-х переехал в Москву, где заключил контракт с продюсером Александром Толмацким (отец рэпера Децла) и выпустил песню «Гули-гули». Позже композицию взяла в репертуар артистка Надежда Бабкина. Самые популярные работы Степина: «Долюшка-доля», «Ты не балуй», «Дорога да гитара».
