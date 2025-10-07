Умер знаменитый российский шансонье

Умер знаменитый шансонье Степин
Степину было 57 лет
Степину было 57 лет

В возрасте 57 лет скончался российский шансонье Алексей Степин. О смерти артиста сообщил его друг и коллега Александр Павлов. 

«Скоропостижно скончался наш друг и коллега один из ярчайших авторов исполнителей Русского Шансона Алексей Степин как всегда господь забирает лучших»,  — написал Павлов у себя во «Вконтакте». Он выразил соболезнования родным и близким. Причину смерти Степина артист не уточнил. 

Степнин родился в 1968 году в Казани. В 90-х переехал в Москву, где заключил контракт с продюсером Александром Толмацким (отец рэпера Децла) и выпустил песню «Гули-гули». Позже композицию взяла в репертуар артистка Надежда Бабкина. Самые популярные работы Степина: «Долюшка-доля», «Ты не балуй», «Дорога да гитара».

