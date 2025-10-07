Предложение об отстранении Макрона от власти рассмотрит Нацсобрание Франции

Бюро Национального собрания Франции рассмотрит вопрос об отстранении президента страны Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщила лидер парламентской фракции партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано.
«Завтра будет созвано Бюро Национального собрания. Оно рассмотрит наше предложение об отрешении от власти, которое было подписано 104 парламентариями», — заявила Пано в эфире французского телеканала BFMTV.
Пано также подчеркнула, что решение о попытке импичмента принято на фоне острого политического кризиса, вызванного неожиданной отставкой премьер-министра Себастьяна Лекорню, который пробыл на посту всего 27 дней. Уход Лекорня стал самым краткосрочным премьерским сроком за последние десятилетия во Франции и привела к обострению противоречий между ветвями власти.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с критикой со стороны западных СМИ после отставки Себастьяна Лекорню, которые охарактеризовали его как «хромую утку». Несмотря на то, что французская конституция, действующая на протяжении 67 лет, наделяет главу государства широкими полномочиями, в действительности, как отмечают наблюдатели, нынешний президент-центрист значительно утратил свое влияние.
Некоторые дипломаты Евросоюза в частном порядке уже составляют «политический некролог» для президента. Издание Politico пишет, что спустя восемь лет позиции Макрона заметно ослабли. Политическая нестабильность во Франции, вызванная постоянной ротацией министров, имеет далекоидущие последствия. Она подрывает не только внутренние процессы, но и общеевропейские, затрудняя такие ключевые вопросы, как согласование бюджета ЕС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.