Признан банкротом основатель компании, которая транслирует в РФ спортивные матчи

Основателя «Телеспорт груп» Петра Макаренко признали банкротом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Основателя «Телеспорт груп» Петра Макаренко признали банкротом
Основателя «Телеспорт груп» Петра Макаренко признали банкротом Фото:

Арбитражный суд Московской области признал банкротом Петра Макаренко, основателя одной из крупнейших компаний на рынке спортивных прав в России — АО «Телеспорт груп». Суд открыл процедуру реализации его имущества.

Решение о взыскании с Макаренко убытков в пользу компании было оставлено в силе апелляционной и кассационной инстанциями, а Верховный суд не стал его пересматривать. В реестр требований кредиторов включен долг бизнесмена перед самой «Телеспорт груп» на сумму около 1,8 млрд рублей. Это требование было основано на решении суда по иску бывшего миноритарного акционера компании Сергея Шишкина, который ранее возглавлял онлайн-кинотеатр «Окко».

По данным ЕГРЮЛ, в конце сентября единственным акционером «Телеспорт груп» стал Андрей Першин. Напомним, Петр Макаренко находится под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве, свою вину он отрицает.

Ранее сообщалось, что Гендиректор ООО «Телеспорт Груп» Петр Макаренко отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве. Эту информацию предоставила пресс-служба Гагаринского суда Москвы, как предает издание RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Московской области признал банкротом Петра Макаренко, основателя одной из крупнейших компаний на рынке спортивных прав в России — АО «Телеспорт груп». Суд открыл процедуру реализации его имущества. Решение о взыскании с Макаренко убытков в пользу компании было оставлено в силе апелляционной и кассационной инстанциями, а Верховный суд не стал его пересматривать. В реестр требований кредиторов включен долг бизнесмена перед самой «Телеспорт груп» на сумму около 1,8 млрд рублей. Это требование было основано на решении суда по иску бывшего миноритарного акционера компании Сергея Шишкина, который ранее возглавлял онлайн-кинотеатр «Окко». По данным ЕГРЮЛ, в конце сентября единственным акционером «Телеспорт груп» стал Андрей Першин. Напомним, Петр Макаренко находится под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве, свою вину он отрицает. Ранее сообщалось, что Гендиректор ООО «Телеспорт Груп» Петр Макаренко отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве. Эту информацию предоставила пресс-служба Гагаринского суда Москвы, как предает издание RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...