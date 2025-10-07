В МИД РФ пообещали ответить на попытки ЕС забрать российские активы

Москва готова ответить на повторные попытки стран Евросоюза (ЕС) присвоить российские активы. Об этом сообщили в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что эти активы по праву принадлежат России.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) столкнулась с трудностями при подготовке мер по изъятию российских активов. Источник ЕК в Брюсселе сообщил, что там не могут совместить схему «репарационного кредита» с продолжающимся получением процентов от реинвестирования этих средств.

