В Госдуме назвали минусы перехода на «четырехдневку»

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Заседание комитета по правам человека, посвященный обсуждению НКО. Москва, совет по правам человека, нилов ярослав
Ярослав Нилов призвал не торопиться с принятием сокращенной рабочей неделиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Переход на четырехдневную рабочую неделю заставит россиян больше выкладываться на работе, что в перспективе повысит риск заболеваний и количество больничных. К такому выводу пришел председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Депутат предупредил, что сокращение рабочей недели предполагает выполнение прежнего объема труда за меньшее время. По мнению Нилова, «четырехдневка» сильнее всего ударит по людям старшего возраста. «Если их перегрузить, увеличится риск заболеваний, человек будет чаще брать больничный, а работа — распределяться между и без того нагруженными сотрудниками», — отметил парламентарий в разговоре с «Федеральным агентством новостей».

Кроме того, по словам Нилова, при переходе на сокращенную рабочую неделю становится выше риск падения зарплат, роста инфляции, безработицы и закрытия предприятий. Также собственникам компаний придется тщательнее следить за работниками, чтобы они успевали выполнить работу за четыре дня.

Ранее стало известно, что Минтруд в ближайшее время обсудит эксперимент по переходу на «четырехдневку». Пилотными площадками могут стать предприятия, входящие в национальный проект по повышению производительности труда, уточняет Life. В список участников эксперимента, возможно, попадут заводы и фабрики в четырех уральских регионах.

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