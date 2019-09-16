В Госдуме назвали минусы перехода на «четырехдневку»

Ярослав Нилов призвал не торопиться с принятием сокращенной рабочей недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Переход на четырехдневную рабочую неделю заставит россиян больше выкладываться на работе, что в перспективе повысит риск заболеваний и количество больничных. К такому выводу пришел председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Депутат предупредил, что сокращение рабочей недели предполагает выполнение прежнего объема труда за меньшее время. По мнению Нилова, «четырехдневка» сильнее всего ударит по людям старшего возраста. «Если их перегрузить, увеличится риск заболеваний, человек будет чаще брать больничный, а работа — распределяться между и без того нагруженными сотрудниками», — отметил парламентарий в разговоре с « Федеральным агентством новостей ».

Кроме того, по словам Нилова, при переходе на сокращенную рабочую неделю становится выше риск падения зарплат, роста инфляции, безработицы и закрытия предприятий. Также собственникам компаний придется тщательнее следить за работниками, чтобы они успевали выполнить работу за четыре дня.