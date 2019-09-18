Турчак вступился за актера, осужденного из-за травмы росгвардейца

Суд вышестоящей инстанции должен рассмотреть все аргументы защиты в деле актера Павла Устинова, заявил секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Ранее Устинова осудили на 3,5 года в спорном процессе о нанесении травмы сотруднику Росгвардии при задержании.
«Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов, — вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать», — написал политик в Instagram.
Он отметил, что смотрел видеозапись задержания, которую отказался рассматривать Тверской районный суд Москвы. По словам Турчака, в момент задержания москвич «естественно пытался увернуться», после чего росгвардеец упал. Политик подчеркнул, что Устинов «ни на кого не нападал, не толкал и даже не трогал».
Задержание Устинова произошло 3 августа во время несогласованного митинга против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму. Суд счел, что Устинов оказал сопротивление при задержании, из-за чего омоновец Александр Лягин вывихнул плечо. Осужденный заявлял, что приехал в центр города для встречи с другом и в момент задержания смотрел в телефон.
Позже в защиту Устинова высказались десятки музыкантов, актеров и журналистов. 18 сентября стало известно, что адвокат осужденного Дмитрий Чешков готовит апелляцию, пишет RT.