В Кремле «приняли к сведению» протесты против приговора актеру Устинову

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков призвал дождаться итогов апелляции по делу Павла УстиноваФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Актер получил 3,5 года за травму росгвардейца

Кремль «принял к сведению позицию» россиян, которые протестуют против лишения свободы актера Павла Устинова, обвиненного в сопротивлении сотрудникам Росгвардии на акции в Москве. Во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что при этом, глава государства не может повлиять на ситуацию.

«Не важно, смотрели в Кремле видео задержания или нет. Это не является основанием для каких-то законных действий. Единственное законное действие — это апелляция. Насколько нам известно, защита обжаловала приговор суда, надо только дождаться результатов», — сказал Дмитрий Песков.

3 августа во время несогласованного митинга в Москве задержали Павла Устинова. Суд счел, что актер оказал сопротивление при задержании и якобы по его вине травмировался один из росгвардейцев. Осужденный заявлял, что приехал в центр города для встречи с другом и в момент задержания смотрел в телефон. Позже в защиту Устинова высказались десятки музыкантов, актеров и журналистов.

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