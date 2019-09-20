На Украине заявили о «развале» санкций против России

Санкции, вводимые Западом против России с 2014 года, переживают период деградации. С таким мнением выступил новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, осудив политиков, которые вступают в активные переговоры с Россией и приглашают Москву на заседания международных клубов.
«Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать [президента РФ Владимира] Путина сесть за стол большой восьмерки… — это тоже вопрос санкций», — сказал дипломат в интервью «Европейской правде». Также он назвал «деградацией и развалом санкций» приглашение на заседание ОБСЕ крымской делегации, передает RT.
Кроме того, Пристайко выразил разочарование тем, что западные страны выражают готовность снять с России ограничения по мере продвижения переговоров по Донбассу. «Эта идея действительно выдвигается нашими западными партнерами, и нам она не нравится», — резюмировал глава МИД Украины, назначенный в конце августа.
Ранее в американский телеканал CNN сообщил, что западные политики и чиновники сомневаются в эффективности санкций против Москвы, напоминает «Национальная служба новостей». Это якобы связано с опасениями, что ограничения «могут навредить отношениям с американскими торговыми партнерами и союзниками».