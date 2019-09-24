В Кремле высказались об участии России в новой гонке вооружений

Россия не планирует ввязываться в гонку вооружений, поскольку способна обеспечить свою безопасность, не прибегая к постоянному обновлению арсенала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
«До, но Россия в ней участвовать не будет, об этом сказал президент [Владимир] Путин», — сказал Песков, отвечая на вопрос студентов Высшей школы экономики, последует ли за выходом США из ДРСМД гонка вооружений, передает РИА «Новости».
Также Песков заявил, что гарантией отсутствия крупных войн является сохранение ядерного паритета. «Пока наша страна в состоянии, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, не отнимая значительных ресурсов от целей внутреннего развития, обеспечивать и ядерный паритет, и собственную безопасность», — заверил Песков.
Как писало «URA.RU», ранее об отсутствии у России планов на участие в гонку вооружений заявлял президент России Владимир Путин. Он назвал этот процесс «разрушительным для экономики». Таким образом Путин прокомментировал испытание США новой крылатой ракеты наземного базирования.