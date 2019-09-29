Чиновницу из Германии изнасиловали в Москве

Чиновница из Германии стала жертвой насильника
В Московском парке неизвестный напал на чиновницу из Германии и изнасиловал ее. В столицу сотрудница Российско-Германской внешнеторговой палаты прибыла для решения рабочих вопросов.
По имеющейся информации, преступление было совершено вечером 26 сентября. 35-летняя чиновница находилась в округе Балашиха, где решила прогуляться по парку «Косинский», передает агентство Nation News. Здесь на нее и напал неизвестный мужчина. После преступления он поспешно скрылся.
Чиновница уже подала заявление в полицию. Сейчас выясняются подробности происшествия и ведется поиск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.