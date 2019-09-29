29 сентября 2019

Чиновницу из Германии изнасиловали в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновница из Германии стала жертвой насильникаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Московском парке неизвестный напал на чиновницу из Германии и изнасиловал ее. В столицу сотрудница Российско-Германской внешнеторговой палаты прибыла для решения рабочих вопросов.

По имеющейся информации, преступление было совершено вечером 26 сентября. 35-летняя чиновница находилась в округе Балашиха, где решила прогуляться по парку «Косинский», передает агентство Nation News. Здесь на нее и напал неизвестный мужчина. После преступления он поспешно скрылся.

Чиновница уже подала заявление в полицию. Сейчас выясняются подробности происшествия и ведется поиск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
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