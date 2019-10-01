Путин ответил на вопрос журналистки телеканала, на котором его оскорбили матом

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Россия обеспечит Абхазию обновленной военной техникойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия всегда выполняет свои обязательства. Так президент страны Владимир Путин ответил на вопрос грузинской журналистки о том, когда РФ выведет свои войска из Южной Осетии и Абхазии.

Вопрос об «оккупированных территориях Грузии» был задан перед заседанием Высшего евразийского экономического совета, когда его участники фотографировались возле президентского дворца в Армении, сообщают «Известия». Сотрудники службы безопасности попросили журналистку телеканала «Рустави 2» отойти в сторону, но Путин ей ответил: «Мы всегда выполняем свои обещания». Между тем, ранее белорусские власти за «несанкционированный» вопрос несколько часов продержали журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина в закрытой комнате в президентском дворце в Минске. Зарубин, выпускник факульте журналистики УрГУ имени Горького (сейчас УрФУ), часто сопровождает в поездках президента.

В августе 2008 года войска Грузии, пытаясь установить контроль над регионом, обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал. России удалось вытеснить грузинских военных с территории. Впоследствии РФ признала суверенитет этой республики и соседней Абхазии.

Ранее начальник пресс-службы Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа рассказал, что Россия обеспечит республику обновленной военной техникой. Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин пояснил «URA.RU», что в формате геополитических отношения такого рода взаимодействие приемлемо и выгодно для России.

Телеканал «Рустави 2» приобрел скандальную слева, когда телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «P.S.» позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина. На скандал отреагировали как в самой Грузии, так и в России.

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