Воздушное судно нашли в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жертвами аварийной посадки Ан-12 во Львовской области Украины, по предварительным данным, стали три человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры страны Владислава Криклий.

«Погибли трое. Еще три человека ранены, их состояние оценивается как тяжелое. Продолжается спасательная операция. Разыскиваются два человека», — написано в сообщении. Также Криклий уточнил, что самолет авиакомпании «Украина Аэроальянс» перевозил груз из Испании во Львов, когда у лайнера закончилось горючее. По последним данным погибли не трое, а пятеро человек, уточняет «Интерфакс».

Об экстренном приземлении Ан-12 стало известно сегодня в семь утра. В госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что самолет исчез с радаров в семь утра при заходе на посадку на расстоянии 13,7 километра от международного аэропорта «Львов». «В 07:29 один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что борт совершил аварийную посадку», — уточнили в ведомстве.

Лайнер нашли в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. По факту произошедшего начато расследование, передает телеканал 360.